بريدة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس‏أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم أمس، حفل سباقه الـ12 للموسم الحالي 1441هـ بميدان الفروسية بالمنطقة.وحقق الجواد بيرق الحزم كأس الدعم الـ12 المقدم من نادي الفروسية لمالكه علي السحيمان بشوط مواليد ٢٠١٧م على مسافة ١٦٠٠م ، بحضور مدير عام الميدان عبدالعزيز بن عبدالله التويجري وعدد من المسؤولين وهواة رياضة الفروسية.يذكر أن السباق تخلله العديد من الفعاليات والسحب على عدد من الجوائز للحضور .// انتهى //15:01ت م0033