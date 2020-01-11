حفرالباطن 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسيرعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن غداً, انطلاق فعاليات الملتقى الأول للسمع، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي ، وذلك في مقر مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.وستلقى خلال الملتقى المتخصص عدد من المحاضرات التثقيفية عن السمع ومشاكله و التعريف بالقوقعة الإلكترونية، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين في نشر الوعي بين أفراد المجتمع و تعريفهم بأهمية الفحص و الوقاية من فقدان السمع و الحد من التأثيرات الناجمة عنه .// انتهى //15:04ت م0034