اجتماعي / محافظ حفر الباطن يرعى غداً الملتقى الأول للسمع
السبت 1441/5/16 هـ الموافق 2020/01/11 م واس
حفرالباطن 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس
يرعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن غداً, انطلاق فعاليات الملتقى الأول للسمع، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي ، وذلك في مقر مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.
وستلقى خلال الملتقى المتخصص عدد من المحاضرات التثقيفية عن السمع ومشاكله و التعريف بالقوقعة الإلكترونية، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين في نشر الوعي بين أفراد المجتمع و تعريفهم بأهمية الفحص و الوقاية من فقدان السمع و الحد من التأثيرات الناجمة عنه .
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15:04ت م
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