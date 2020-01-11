الطائف 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأسهمت جهود معرض جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات الذي أقيم ضمن برنامج نقي بمول قلب الطائف, في إقلاع 20 شابا عن التدخين خلال زيارتهم المعرض.وأوضح مدير كفى الطائف عادل رشيد قاسم, أن البرنامج التوعوي زاره خلال الأربعة أيام الماضية 450 زائرا أعلن 20 منهم رغبتهم في العلاج, حيث تم تحويلهم فورا للعيادة الثابتة بالجمعية لإجراء مايلزم, مقدما شكره لجميع الجهات المتعاونة في إنجاح البرنامج.مما يذكر أن برنامج "نقي" استهدف مرتادي المجمع من جميع الفئات العمرية خلال موسم إجازة الربيع و احتوي البرنامج على معرض توعوي تثقيفي و برنامج علاجي و كشفي.// انتهى //15:05ت م0035