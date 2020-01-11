تبوك 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك خطة الطوارىء المعدة مسبقا في التعامل مع المتغيرات المناخية التي شهدتها عدة مواقع بالمنطقة من تساقط للثلوج وهطول للأمطاروالمتمثلة بتقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة من خلال دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد الطريق الدولي من مدبنة تبوك وصولاً إلى محافظة حقل ونشر ( ٦ ) فرق إسعافية وقيادة ميدانية منذ الساعات الأولى لتساقط الثلوج في أماكن تواجد الزوار والمتنزهين في مرتفعات جبل اللوز ، وعلقان ، والظهر .وحث فرع الهيئة بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين على توخي الحذر وإتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات المناخية تجنباً لوقوع الأخطار لاقدر الله، متمنيا للجميع قضاء أوقات ممتعة تسودها السلامة.// انتهى //15:08ت م0037