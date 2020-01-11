رفحاء 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسحقق فريق كرة الطائرة بنادي التضامن بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لدرجة الشباب أمس, بطولة دوري أندية منطقة الحدود الشمالية لكرة الطائرة بعد فوزه على فريق شباب نادي عرعر بثلاثة أشواط مقابل لاشيء، وذلك في المباراة الختامية التي أقيمت بينهما على صالة نادي التضامن برفحاء.وبعد نهاية المباراة سلم مندوب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الحدود الشمالية منيف العنزي كأس البطولة والميدالية الذهبية لفريق نادي التضامن.// انتهى //15:40ت م0043