أبوظبي 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تطويرها ودعمها على المستويات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:04ت م0046