جيزان 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة جازان ، تضمن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة جيزان ومحافظات الدرب ، و بيش ، و فرسان ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -".فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان ، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //16:04ت م0047