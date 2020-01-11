بانكوك الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسيقود مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا مع منتخب قطر غدا الحكم الصيني ما نينغ ويساعده من الصين شاي زيانغ ، وكاو يي، والحكم الرابع التايلندي سيفاكورن بو اودوم، وذلك ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، ضمن المجموعة الثانية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020.وفي نفس المجموعة الثانية على استاد ثاماسات يقود الحكم العراقي علي صباح القيسي مباراة سوريا واليابان غدا ويساعده من استراليا الحكمان انتنن شكيتينين، وأشلي بيكهام والحكم الرابع كريشانثا بيريرا من سريلانكا.//انتهى//16:25ت م0048