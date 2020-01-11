عنيزة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستشارك وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور بعنيزة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم بركن خاص في مهرجان الغضا الـ17, تقدم خلاله خدمات متنوعة لهذه الفئة الغالية من المجتمع من زوار المهرجان.وتشتمل الخدمات المقدمة: الإعانة المالية والإعفاء من رسوم التأشيرات والبدل المالي للأجهزة الطبية وإصدار بطاقة تخفيض أجور الإركاب وإصدار بطاقة التسهيلات المرورية (المواقف) , كذلك إصدار بطاقة التوحد وإصدار إشعار القبول لمراكز الرعاية النهارية.// انتهى //16:34ت م0049