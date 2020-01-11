ثقافي / ملتقي "ربيع عتود الدعوي" ينظم محاضرة دعوية غدًا
السبت 1441/5/16 هـ الموافق 2020/01/11 م واس
عتود 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان غداً، محاضرة دعوية بعنوان " النجاة في اتّباع سبيل المؤمنين " يلقيها علي بن مانع النعمي، وذلك بجامع قرية ماضي التابعة للمركز .
وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن برامج وفعاليات ملتقي "ربيع عتود الدعوي" الذي ينفذها المكتب خلال الفترة الحالية.
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16:41ت م
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