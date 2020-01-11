عتود 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان غداً، محاضرة دعوية بعنوان " النجاة في اتّباع سبيل المؤمنين " يلقيها علي بن مانع النعمي، وذلك بجامع قرية ماضي التابعة للمركز .وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن برامج وفعاليات ملتقي "ربيع عتود الدعوي" الذي ينفذها المكتب خلال الفترة الحالية.// انتهى //16:41ت م0050