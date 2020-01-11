الشقيري 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأعادت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد، الشباب المشاركين في ملتقى الشقيري الشتوي الأول ، إلى لحظات قديمة من تاريخ الآباء والأجداد، من خلال برنامج " حديث الذكريات " الذي نظمته اللجنة أمس بحديقة الشقيري, ويستهدف مشاركة كبار السن والمتقاعدين من أهالي الشقيري.وتناول المشاركون البالغ عددهم 20 مشاركًا من كبار السن في حديثهم قصصًا وحكايا للحياة القديمة، التي حملت في طياتها رحلات الكفاح سعيًا لطلب الرزق في مهام يومية صاحبها الكثير من المخاطر، في فترات زمنية ماضية قبل أن يمن اللـــَّه على بلادنا بوحدتها وينعم عليها بالأمن والاستقرار ورغد العيش .ووجد الحضور فرصة للاطلاع على تراث الآباء والأجداد من خلال السرد القصصي الذي قدمه كبار السن عن أنماط الحياة قديمًا والمهام والمسؤوليات في الماضي، وعادات المجتمع وتقاليده في المناسبات، مقدمين توصياتهم للحفاظ على التراث والعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع .فيما قدم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشقيري محمد بن عبده صليلي شكره وتقديره لكل المشاركين من كبار السن الذين أسهموا في نجاح البرنامج المصاحب لفعاليات ملتقى الشقيري الشتوي الأول.// انتهى //16:41ت م0051