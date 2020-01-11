الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسحقق تركي سعد سويد الحقباني الدوسري المركز الأول في مسابقة فئة سيف الملك (50) لون الوضح، التي أقيمت اليوم السبت بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، بمشاركة 11 منقية.وانطلقت المسابقة وسط حضور جماهيري كبير، تفاعل كثيراً من المنقيات المشاركة وما تضمه من فرديات مميزة، وجاء الكويتي طلال مسلم محمد فارس في المركز الثاني، فيما حل عبدالله مطلق ناصر القريني ثالثا، واحتل مناحي محمد فهد القحطاني المركز الرابع، ومعيض فالح سعيد العرجاني المركز الخامس.وتختتم غداً منافسات لون الوضح من خلال إقامة مسابقة فئة 100 بيرق المؤسس، التي يتوقع أن تأتي مثيرة عطفا على الأسماء المشاركة.والفائزون في فئة سيف الملك (50) لون الوضح كالتالي:1- تركي سعد سويد الحقباني الدوسري2- الكويتي طلال مسلم محمد فارس3- عبدالله مطلق ناصر القريني4- مناحي محمد فهد القحطاني5- معيض فالح سعيد العرجاني6- فضا عايش فضا البقمي7- سلمان بن محمد بن مصلح المطيري8- ذعار مترك مطلق آل بريك9- عبود هريسان ناصر المقاطي10- نائف نماس محبوب السميري//انتهى //16:50ت م0052