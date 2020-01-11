هروب 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسيشارك 33 فنانًا وفنانة من مختلف محافظات منطقة جازان في معرض هروب الفني ، المصاحب لفعاليات "هروب سحر الجنوب 2 " ، التي تشهدها المحافظة حاليًا ، مقدمين إبداعاتهم الفنية في مجال الرسم والتصوير الضوئي والخط العربي.وأوضح مشرف معرض هروب الفني سلمان صهلولي، أن المعرض المقام بمجمع حدائق الزهب يحظى باهتمام وإقبال الزوار الذين أبدوا إعجابهم بمحتويات المعرض وما يضمه من إبداعات الفنانين والفنانات, مبينا أن المعرض يضم 65 لوحة فنية ، تحاكي التراث والبيئة الجبلية ، إلى جانب أعمال وطنية من مختلف المدارس الفنية وصورًا متنوعة .// انتهى //16:56ت م0053