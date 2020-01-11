بغداد 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسلقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون بجروح اليوم في حوادث أمنية متفرقة في العراق.وأفاد مصدر أمني عراقي بأن مسلحين مجهولين أطلقوا نيران الأسلحة باتجاه شخص مدني في قضاء أبو غريب غرب بغداد مما أسفر عن مقتله في الحال، كما أصيب شخصان بجروح بطلقات نارية من مجهولون في قرية الذهب الأبيض بالقضاء نفسه.كما أصيب أحد عناصر الشرطة الاتحادية بجروح في هجوم بأسلحة كاتمة بمنطقة السعدون بوسط بغداد.وقتل شخص واحد وأصيب اثنان آخران بجروح بإطلاق نار في مقبرة بمدينة النجف اليوم فيما أعلنت الشرطة القبض على الجاني.// انتهى //16:58ت م0054