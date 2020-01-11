كوناكري 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس الغيني ألفا كوندي، اليوم في العاصمة كوناكري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك.وأوضح بيان صادر عن المنظمة أنه جرى خلال اللقاء استعراض الرؤية الجديدة للإيسيسكو، وبحث سبل تطوير التعاون بين المنظمة وغينيا، خاصة ما يتعلق بمشروع الوقف الذي ستنشئه المنظمة لضمان التمويل اللازم للتوسع في أنشطتها وبرامجها بالتعاون مع الدول الأعضاء.وأضاف البيان أن الرئيس الغيني أبدى اهتماما بتفاصيل القافلة الطبية التربوية الاجتماعية التي ستنظمها المنظمة في غينيا، مؤكدا أنه سيكلف وزراء الثقافة والتعليم والإسكان والبيئة بدعم الإيسيسكو في هذه الحملة.// انتهى //17:03ت م0057