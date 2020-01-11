الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسيستأنف رالي داكار السعودية 2020 غدًا, مغامرته في صحراء المملكة، للمرحلة السابعة من السباق من الرياض إلى وادي الدواسر في أطول المراحل الخاصة، حيث يبلغ طولها 546 كيلو مترًا، وبمسافة إجمالية طولها 741 كيلو مترًا.ويأتي ذلك بعد أن حصل السائقون والفرق المشاركة على يوم راحة في الرياض عقب وصول السباق أمس إلى نقطة النصف، ليستجمع المشاركون قوتهم ويعدوا استراتيجيتهم للنصف الثاني الذي سيشهد طبيعة وتضاريس مختلفة تتميز بالكثبان الرملية بشكلٍ أساسي.وكان السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل أول الواصلين إلى العاصمة الرياض أمس، عندما عبر خط النهاية للمرحلة السادسة من رالي داكار السعودية 2020 التي بدأت من حائل وانتهت في الرياض، فيما جاء الإسباني المخضرم كارلوس ساينز ثانيًا والقطري ناصر العطية ثالثًا، ليستمر الثلاثي في منافستهم على صدارة الترتيب العام، والذي يتقدمه ساينز متبوعًا بالعطية ثم بيترهانسل، كما حافظ السائق السعودي يزيد الراجحي على مركزه الرابع في الترتيب العام، بعد أن أنهى مرحلة الأمس في الترتيب ذاته.وواصل الأمريكي ريكي باربيك تصدر الترتيب العام في فئة الدراجات بعد فوزه بالمرحلة السادسة من السباق، التي جاء فيها الإسباني خوان باريدا بورت ثانيًا والنمساوي ماتياس والكنر ثالثًا، بينما تراجع الأسترالي توبي برايس إلى المركز الحادي عشر، بعد أن أنهى المرحلة الخامسة متصدرًا.وشهدت المرحلة السادسة في فئة الدراجات الرباعية تفوقًا واضحًا للسائقين الفرنسيين، حيث جاء سيمون فيتسي أولًا وألكسندر جيرو ثالثًا وسيباستيان سوديه رابعًا، بينما جاء التشيلي أغناسيو كاسالي ثانيًا، واستمر في تصدر الترتيب العام متقدمًا على فيتسي صاحب المركز الثاني.وفاز الإسباني فرانسيسكو لوبيز كونتاردو بالمرحلة السادسة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، متقدمًا على الأمريكي كاسي كوري الذي حل ثانيًا واستمر في المركز ذاته في الترتيب العام، في حين جاء الروسي سيرغي كارياكن ثالثًا ليتراجع في الترتيب العام إلى المركز الثالث.وفي فئة الشاحنات، حقق فريق الروسي أندريه كارغينوف المركز الأول في المرحلة السادسة، وجاء فريق مواطنه أنطون شيبالوف ثانيًا، بينما كسر البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش سيطرة الروس على الفئة بحلوله ثالثًا، وعكست نتيجة أمس الترتيب العام للمتسابقين، حيث استمر كارغينوف في تصدر الترتيب العام وتلاه شيبالوف فيازوفيتش.ويُستأنف السباق من الرياض غدًا، وينعطف مسار السباق بعد ذلك تجاه الغرب في وسط صحراء المملكة الشاسعة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقًا تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية"، التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالميّ المستوى يقام بها.// انتهى //17:39ت م0062