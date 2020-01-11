الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة ضمك والاتفاق التي جرت بينهما السبت لحساب الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتقدم ضمك أولًا عن طريق محمد أبو سبعان في الدقيقة 35 بعدما استقبل كرة عرضية أرضية أودعها الشباك، قبل أن يدرك فيليب كيش التعادل للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 57.وفي الدقيقة 73 عاود ضمك التقدم بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من اللاعب عبدالوهاب جعفر.وواصل الاتفاق ضغطه ليتمكن في الوقت القاتل من إدراك التعادل في الدقيقة 90+4 عن طريق صالح القميزي.وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ضمك لـ 8 نقاط في المركز السادس عشر، فيما ارتفع رصيد الاتفاق لـ 17 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //18:04ت م0067