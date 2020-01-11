القاهرة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسقدّم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي تعازيه للشعب العُماني في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - سلطان عُمان - رحمه الله، سائلاً المولى عزّ وجل المغفرة والرحمة له.وأكد السلمي في بيان له اليوم أن الأمة العربية فقدت زعيمًا تاريخيًا وقامةً عربيةً، مشيرًا إلى أن السلطان قابوس كان له دور تاريخي بارز في بناء ونهضة سلطنة عُمان بعد مسيرة حافلة بالعطاء، أسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالًا واحترامًا.// انتهى //18:17ت م0068