الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأعلن مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام ريال مدريد غداً في نهائي السوبر الإسباني بجدة "التحدي"، وقال: "لدينا نتيجة واحدة تستحق كل هذا العناء وهي الفوز، سنبحث دائمًا عن طريقة للفوز، ولا يوجد لدينا أهم من هذه المباراة، نحن نعرف المنافس جيدًا ولدينا فرصة غدًا لحصد اللقب".وأضاف سيميوني: "سنبذل الجهد الكبير لتحسين مستوانا غداً، لقد عدّلنا النتيجة في خمس دقائق في المباراة السابقة، وسوف يقوم اللاعبون في المباراة القادمة بأداء جيد، ريال مدريد يلعب بطريقة جيدة ويمكن أن نقول إنها تؤدي للفوز، ونعرف ذلك جيداً، ولدي مجموعة مقاتلة تعرف كيف تتعامل مع مثل هذه المباريات، وسنعمل لأن نكون في قمة التركيز والعودة لبلادنا بهذه الكأس".وتابع حديثه في المؤتمر الصحفي قائلاً: "لدينا فريق شاب وجيد ونتعامل مع أفضل فرق العالم، أما ما يخص الإصابات فاللاعبون في وضع جيد بدنياً وذهنياً، ونحن جاهزون لمواجهة الغد " .// انتهى //18:34ت م0074