الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستستضيف مدينة لوزان السويسرية اجتماعات لجان اللجنة الأولمبية الدولية على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب التي ستعقد غداً الأحد وبعد غدٍ الأثنين، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو لجنة المرأة والرياضة وسمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية من خلال الرياضة والعديد من الشخصيات الرياضية الدولية.وسيناقش اجتماع لجنة المرأة والرياضة عددا من الموضوعات، منها مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية، وتقرير اللجنة لعام 2019م، إضافة إلى تقديم جوائز اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بلجنة المرأة والرياضة.فيما سيطلع اجتماع لجنة الشؤون العامة والتنمية الإجتماعية على تقارير الشؤون العامة والتنمية الإجتماعية والأعضاء للعام 2019م، إضافة إلى الترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين حديثاً للجنة.يُذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية، تضم ضمن لجانها أيضاً عضويّة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، في لجنة التسويق.من جهة أخرى تضم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب ثمانية ألعاب وهي: البياثلون، (الزلاجات الصدرية- الزلاجة الجماعية)، الكيرلنج، هوكي الجليد، الزحافات الثلجية، التزلج، التزلج على الثلوج، والرياضة الأولمبية الجديدة: سكي ماونتيرينغ.وتعد هذه الدورة فرصة للشباب المشاركين في الرياضات الشتوية لاكتساب الخبرات الرياضية من سن مبكر، إضافة إلى عيش تجربة الدورات المجمعة والتي تساهم في رفع الوعي بقيم اللجنة الأولمبية الدولية وهي الصداقة والتميز والاحترام.// انتهى //18:34ت م0075