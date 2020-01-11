الكويت 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسبدأت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم, مُشاركتها في المخيم الكشفي السنوي الـ73, الذي تُنظمه جمعية الكشافة الكويتية بعنون "الكشفية صديقة البيئة".وكان وكيل وزارة التربية بالإنابة بدولة الكويت المهندس ياسين الياسين، وحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية السيد عمرو حمدي، قد افتتح فعاليات المخيم اليوم في منطقة كبد، وحث على الاهتمام بالحركة الكشفية وتوفير أفضل الخدمات لمنتسبيها.فيما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي, أهمية إقامة المخيم الكشفي السنوي لما للحركة الكشفية من أهمية في بناء الفرد القادر على العطاء والتميز ، مشيرا إلى أن الكشافة تقوم على العمل التطوعي ، وتعمل على غرس قيمة العمل التطوعي والانساني في نفوس الأفراد.من جانبه تحدث نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد عن فعاليات وبرنامج المخيم ودورها في غرس المفاهيم التربوية وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة والعلاقات المشتركة مع المشاركين، وبناء وتنمية قدرات المشاركين وإكسابهم مهارات القيادة والعمل الجماعي واكتشاف المهارات وتدعيم القيم الاجتماعية وروح الحركة الكشفية .// انتهى //18:52ت م0077