المدينة المنورة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسانطلق أمس في المدينة المنورة الحفل الثاني من موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنورة لموسم 2020 , بمشاركة عدد كبير من ملاك الخيل والمهتمين بها الذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة شاركت فيها إنتاج السعودية لجميع الدرجات في الشوط الأول.وفاز في الشوط الأول الجواد "مبلغ" للمالك أحمد علي الطيار على دعم ميدان فروسية المدينة بقيمة ١٠٠ ألف ريال مسافة 1600 متر ، بينما فاز في الشوط الثاني المخصص للخيل العربية لجميع الدراجات على دعم ميدان فروسية المدينة الجواد " شرواك الثاني " للمالك أحمد عويض المطيري بقيمة ١٠٠ ألف ريال مسافة 1400 متر ، في حين فاز الجواد " زاح " للمالك إسطبل العيسى في الشوط الثالث لإنتاج السعودية لجميع الدراجات مواليد 2017 على دعم ميدان فروسية المدينة بقيمة 110 ألف ريال مسافة 1400 متر .وكان الشوط الرابع للخيل المستوردة لجميع الدراجات على كأس ميدان فروسية المدينة جائزته 100 ألف ريال مسافة الـ 1400 متر فاز بها الجواد " هيفين " للمالك توفيق محمد مدني ، كما كان الشوط الخامس لإنتاج السعودية على دعم ميدان فروسية المدينة بقيمة 120 ألف ريال فاز بها الجواد " متفق " للمالك صالح الحمد مسافة 2000 متر .يذكر أن موسم 2020 لسباقات الفروسية في ميدان المدينة المنورة قد انطلق الجمعة الماضية بمشاركة عدد كبير من المهتمين بسباقات وملاك الخيل ومديري الميادين بموقعه الجديد حيث تكون كل حفل من خمسة أشواط على أن لا تقل جائزة الشوط عن ١٠٠ ألف ريال سعودي .// انتهى //18:52ت م0078