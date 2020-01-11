الأحساء 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسمدد مكتب وزارة البيئة والمياه و الزراعة بمحافظة الأحساء, كرنفال الزهور الأول بالمحافظة حتى يوم ٢٣ من الشهر الجاري، وذلك تلبية لمطالب الزوار والإقبال الكبير على الكرنفال.وأوضح مدير المكتب المهندس إبراهيم بن خليل الخليل, أن الكرنفال يهدف إلى تثقيف الزوار وتوعيتهم بيئياً من خلال تعريفهم بأهمية النباتات والزهور وفوائدها وأنواعها الملائمة للبيئة، وكيفية العناية بها، وأهمية المحافظة عليها، إضافة إلى عرض المنتجات الخاصة بالزراعة، ومستلزمات الحدائق المنزلية المختلفة التي تسهم في تكوين حديقة منزلية نموذجية، كما تصاحبه عدد من الفعاليات المتمثلة في الأنشطة والمسابقات الترفيهية والتثقيفية للزوار .// انتهى //18:52ت م0079