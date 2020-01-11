اجتماعي / 1156 أسرة تستفيد من مشروع حفظ النعمة لفريق إحسان التطوعي
السبت 1441/5/16 هـ الموافق 2020/01/11 م واس
صبيا 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس
استفادت 1156 أسرة خلال العام الماضي ٢٠١٩م ، من مشروع حفظ النعمة الذي نفذه فريق إحسان التطوعي بمحافظة صبيا التابع لجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان .
وأوضح قائد فريق إحسان التطوعي المهندس أحمد خواجي, أن مشروع حفظ النعمة جرى تنفيذه من خلال 43 مناسبة في 8 قصور أفراح ، حيث تم توزيع 2344 وجبة ، وشمل العمل 2478 ساعة تطوعية بمشاركة 26 متطوعًا .
وأفاد أن مشاريع الفريق خلال العام الماضي شملت مشروع إفطار الصائم للعام الثامن، ومشروع احفظها لتدوم ، وبرنامج ترفيهي في دار الملاحظة ، ومبادرة عيديتي ومبادرة استقبال لحوم الأضاحي وكذلك برنامج خادم ضيف الرحمن في الحج ، وعدة دورات في صيانة الجوال و التصوير الفوتوغرافي و الإسعافات الأولية، وتهيئة الوحدات السكنية لمستفيدي الاسكان التنموي ، إلى جانب مبادرة الكشف المبكر عن أمراض القلب والضغط والسكري ، ومشروع رمضان أمان.
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18:52ت م
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