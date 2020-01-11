صبيا 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واساستفادت 1156 أسرة خلال العام الماضي ٢٠١٩م ، من مشروع حفظ النعمة الذي نفذه فريق إحسان التطوعي بمحافظة صبيا التابع لجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان .وأوضح قائد فريق إحسان التطوعي المهندس أحمد خواجي, أن مشروع حفظ النعمة جرى تنفيذه من خلال 43 مناسبة في 8 قصور أفراح ، حيث تم توزيع 2344 وجبة ، وشمل العمل 2478 ساعة تطوعية بمشاركة 26 متطوعًا .وأفاد أن مشاريع الفريق خلال العام الماضي شملت مشروع إفطار الصائم للعام الثامن، ومشروع احفظها لتدوم ، وبرنامج ترفيهي في دار الملاحظة ، ومبادرة عيديتي ومبادرة استقبال لحوم الأضاحي وكذلك برنامج خادم ضيف الرحمن في الحج ، وعدة دورات في صيانة الجوال و التصوير الفوتوغرافي و الإسعافات الأولية، وتهيئة الوحدات السكنية لمستفيدي الاسكان التنموي ، إلى جانب مبادرة الكشف المبكر عن أمراض القلب والضغط والسكري ، ومشروع رمضان أمان.// انتهى //18:52ت م0080