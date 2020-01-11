إدلب 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسقتل 18 مدنياً بينهم ستة أطفال في قصف شنته طائرات نظام الأسد الحربية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل سبعة مدنيين في قصف طاول مدينة إدلب مركز المحافظة، فضلاً عن سبعة آخرين في غارات استهدفت سوقاً شعبياً في مدينة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي وأربعة آخرين في بلدة النيرب في الريف الجنوبي الشرقي.// انتهى //19:06ت م0082