جيزان 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستقدم فعاليات "هابي جازان" التي تنفذها إحدى الشركات المتخصصة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بجازان، حزمة من البرامج اليومية في المجالات الترفيهية والمسرحية والعروض الفنية التي تستهدف مختلف أفراد الأسرة .ويشهد مقر الفعاليات بالكورنيش الأوسط لمدينة جيزان ، توافد مئات الزوار يوميًا للاستمتاع بالبرامج المختلفة ، فيما يشارك 80 شابًا وفتاة في تنظيم الفعاليات وإدارة العمل بشكل لافت ، وسط تعاون الزوار .وتتولى لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان أعمال التنظيم والترتيب لدخول الزوار وتنقلاتهم وإرشادهم ، وتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال ، وذلك من خلال شباب وفتيات اللجنة المؤهلين لهذه الأعمال .// انتهى //19:31ت م0085