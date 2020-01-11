الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان الماضي, أن حالات العبث التي تم اكتشافها أمس وبلغت 14 حالة لمالك واحد لم تشارك من قبل في المهرجان، مشيرا إلى أن كل ما يتردد لا أساس له من الصحة.وقال الماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "ما يُشاع في وسائل التواصل الاجتماعي أن إحدى الفرديات الفائزة مسبقاً تم ضبطها كحالة عبث ضمن الـ14 حالة أمر غير صحيح، وهنالك حالة واحدة فقط لمالكها الأصلي"، مشيرا إلى أن الفوز لايعفي أي فردية من عقوبات العبث إذا ثبت ذلك.وأوضح أن نادي الابل أتاح فرصة الكشف الطبي قبل بداية المهرجان بـ20 يوماً وأبوابه مفتوحة لمن يبحث عن فحص الإبل قبل الشراء لحماية حقوقه.// انتهى //19:50ت م0087