ثقافي / "أهمية التوحيد" محاضرة بتعاوني أحد المسارحة غدًا
السبت 1441/5/16 هـ الموافق 2020/01/11 م واس
أحد المسارحة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا، محاضرة بعنوان "أهمية التوحيد"، يُقدمها محمد عكور، وذلك بجامع قرية رمادة.
وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ، ضمن سلسلة محاضرات " عقيدتنا .. توحيد .. وولاء " التي ينفذها المكتب حالياً بهدف تبصير الناس بما ينفعهم من أمور دينهم
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19:53ت م
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