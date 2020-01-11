أحد المسارحة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا، محاضرة بعنوان "أهمية التوحيد"، يُقدمها محمد عكور، وذلك بجامع قرية رمادة.وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ، ضمن سلسلة محاضرات " عقيدتنا .. توحيد .. وولاء " التي ينفذها المكتب حالياً بهدف تبصير الناس بما ينفعهم من أمور دينهم// انتهى //19:53ت م0088