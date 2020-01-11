بانكوك 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واساختتم المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم، استعداداته لمباراته أمام قطر غدا، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وذلك على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.وكانت الحصة التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات"، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّزت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية، كما شهدت مشاركة مهاجم المنتخب عبدالله الحمدان، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر في أعقاب الحصة التدريبية أمس، وذلك بعد الوقوف على إصابته التي تعرض لها أثناء المباراة الماضية أمام منتخب اليابان في الجولة الأولى من كأس آسيا.// انتهى //20:15ت م0092