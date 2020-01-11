أبوظبي 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، رئيس الدورة الـ"74" للجمعية العامة للأمم المتحدة البروفيسور تيجاني محمد باندي.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة لاسيما في المجالات الإنسانية والتنموية.// انتهى //20:25ت م0093