الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستواصلت اليوم الأشواط المخصصة لفئة "لقايا" رموز مفتوحه وعامة بتميز الهجن الاماراتية المتنافسة على جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن على مسافة 5 كلم وسط تنافس امتد على مدار 14 شوطاً خطفت خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة 12 شوطاً منها 10 أشواط احتكرتها "هجن الرئاسة " فيما احتفظ سعوديان بشوطين من المنافسة.وسيطر الشعار الأحمر الخطير لـ "هجن الرئاسة" على منافسات أشواط الرموز بالفترة المسائية الأشواط المفتوحة، إضافة إلى صدارة 10 أشواط في نفس المنافسة، فيما تقاسم الأشواط المتبقية سعوديان وإماراتيان، وتجاوزت جوائز هذه الأشواط سبعة ملايين ريال، فيما شهدت الفترة الصباحية انطلاق 22 شوطاً لقايا عام وإنتاج ودولي من مسافة 5 كلم، ورصدت له جوائز بنحو خمسة ملايين ريال.// انتهى //20:28ت م0094