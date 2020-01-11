الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة المؤنس في وفاة شقيقة حيدر عبدالعزيز المؤنس مدير شرطة منطقة القصيم سابقًا وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.وأعربت أسرة المؤنس عن شكرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.// انتهى //21:05ت م0096