بريدة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسقدم أكثر من 30 شاباً بمهرجان ربيع بريدة 41 ابداعاتهم في صنع و إعداد المشروبات الساخنة والأطعمة المتنوعة عبر عربات "الفود ترك" ، لزوار المهرجان المقامة فعالياته بمنتزه القصيم الوطني بالطرفية، مؤكدين أن فرصة المشاركة كانت ذا مردود إيجابي ومادي مجزي.من جانبه بين رئيس اللجنة الإشرافية في المهرجان الدكتور منصور المشيطي، أن إدارة المهرجان حرصت أن تكون المواقع المخصصة للأسر المنتجة والفود ترك في ذات المقر، وأن تكون العربات على استعداد وتجهيز متكامل، ليقدم الشباب كل ما لديهم من مهارات وصنوف وتعدد في الأطعمة والمشروبات، لافتاً النظر إلى أن تهيئة البنية التحتية، وتقديم كل الخدمات التي تحتاجها الأسر والشباب كان من أهم أهداف المهرجان، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة التنافس في تقديم المهارات والفنون في الإعداد والتجهيز .// انتهى //21:09ت م0097