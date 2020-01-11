الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستختتم غداً مسابقات لون "الوضح" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا بالصياهد، من خلال فئة بيرق المؤسس (100)، وذلك بمشاركة 11 منقية.وستكون المنافسة مثيرة بين 9 ملاك من السعودية ومالكيين من الكويت، ويتوقع أن تأتي المنافسات مثيرة عطفا للتنافس القوي الذي تشهده منافسات الـ100.وكانت مسابقات الوضح انطلقت أمس من خلال منافسات شلفا ولي العهد، وأقيمت اليوم منافسات سيف الملك.والملاك المشاركون في فئة جمل 100 (بيرق المؤسس – وضح) هم :1- عمير فهد شنار القحطاني2- عريمان محسن مسلم الدوسري3- الكويتي سعد حسيان محمد الدوسري4- الكويتي محمد ناصر علي الشهري5- حمد راجح فهيد العجمي6- خالد فهد بن حجنه العتيبي7- عادل عيد خلف الشمري8- سالم عبدالله مطر البقمي9- فراج محمد فراج الدهيمان السبيعي10- سمير زهيان فهد المطيري11- ظافر عوض عوض القحطاني// انتهى //21:18ت م0098