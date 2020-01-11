رياضي / 11 منقية تتنافس على بيرق المؤسس غداً في ختام مسابقات الوضح
السبت 1441/5/16 هـ الموافق 2020/01/11 م واس
الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس
تختتم غداً مسابقات لون "الوضح" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا بالصياهد، من خلال فئة بيرق المؤسس (100)، وذلك بمشاركة 11 منقية.
وستكون المنافسة مثيرة بين 9 ملاك من السعودية ومالكيين من الكويت، ويتوقع أن تأتي المنافسات مثيرة عطفا للتنافس القوي الذي تشهده منافسات الـ100.
وكانت مسابقات الوضح انطلقت أمس من خلال منافسات شلفا ولي العهد، وأقيمت اليوم منافسات سيف الملك.
والملاك المشاركون في فئة جمل 100 (بيرق المؤسس – وضح) هم :
1- عمير فهد شنار القحطاني
2- عريمان محسن مسلم الدوسري
3- الكويتي سعد حسيان محمد الدوسري
4- الكويتي محمد ناصر علي الشهري
5- حمد راجح فهيد العجمي
6- خالد فهد بن حجنه العتيبي
7- عادل عيد خلف الشمري
8- سالم عبدالله مطر البقمي
9- فراج محمد فراج الدهيمان السبيعي
10- سمير زهيان فهد المطيري
11- ظافر عوض عوض القحطاني
// انتهى //
21:18ت م
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