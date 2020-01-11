الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأكد سعد بن تركي الحقباني الفائز بجائزة سيف الملك للون الوضح في منافسات اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، على أن المسمى الجديد لفئة 50 وهو "سيف الملك" أعطى هذه المنافسة طابعا خاصا وأصبحت جاذبة لكثير من الملاك من أجل المشاركة فيها، وتحقيق هذا اللقب الذي له مكانة كبيرة في نفوس الجميع.واوضح أن مسمى سيف الملك يعد الدافع لجميع المتنافسين والصعود من المشاركة في فئة الثلاثين إلى فئة الخمسين وتعزيز المنقية بعدد من الفرديات للمنافسة، مشيرا إلى أن بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد" مسميات تدفع كل مشارك لتنافس للظفر بالفوز بها لما تحمله تلك المسميات من ألقاب غالية على كل مواطن.وشدد على أنهم سيواصلون التطلعات من خلال المشاركة في فئات الوضح الأخرى " النخبة وفئة المائة "وكانت منقية "متعبات" لتركي سعد سويد الحقباني الدوسري قد حققت في النسخة الماضية " الثالثة " المركز الأول في فئة الثلاثين، وعزز الحقباني منقياته من خلال صفقات من نوادر الوضح كفلت له الفوز اليوم بسيف الملك.// انتهى //21:27ت م0099