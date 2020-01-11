الطائف 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستشارك جامعة الطائف ممثلة في أكاديمية الشعر العربي بفعاليات ملتقى مكة الثقافي بمسابقة "فصيح مكة"، ضمن فعاليات الحديقة الثقافية، التي ينظمها الملتقى وتنطلق غدًا، في الواجهة البحرية بمحافظة جدة.وتهدف المسابقة إلى اكتشاف وإبراز المواهب في الإلقاء الشعري، وتربية الذوق الأدبي الرفيع بين الناشئة لرفع مستواهم الأدبي والثقافي، وبث روح التنافس وإذكاء الوعي والمعرفة بأهمية استعمال اللسان العربي الفصيح، إضافة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتحاور والتعبير.وتستهدف مسابقة "فصيح مكة" طلبة الجامعات والتعليم العام، وينال الحاصلين على المركزين الأول والثاني فيها على مبالغ مالية، بعد استعراض المشاركات على المسرح أمام لجنة التحكيم.وتقدم الأكاديمية مسابقة "المساجلة الشعرية"، وهي مسابقة سجال شعري للأفراد تقدم على مسرح الحديقة الثقافية، وتعتمد على قوة حفظ أبيات الشعر العربي الفصيح، بهدف ربط المتلقي بالتراث الشعري العربي الأصيل وإحياء مهارة حفظ الشعر والتشجيع عليها.// انتهى //22:16ت م0102