الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسقلب فريق الهلال تأخره بهدف إلى فوز 3 - 1 على ضيفه الوحدة، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.وكان الوحدة البادئ بالتسجيل بواسطة اللاعب أنسيلمو دي مورايس بعد مرور 9 دقائق من صافرة انطلاق المباراة.وأدرك الهلال التعادل بواسطة الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الذي سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.ووضع صالح الشهري فريق الهلال في المقدمة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 70 من ضربة رأس، قبل أن يسجل جوميز هدفه الشخصي الثاني، والثالث لأصحاب الأرض قبل النهاية بـ13 دقيقة.ةبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن النصر، الذي تراجع للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 24 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //22:39ت م0103