أبوظبي 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية و رفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.// انتهى //22:47ت م0105