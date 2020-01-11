الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستأهلت أندية الهلال والأهلي والوحدة والاتحاد إلى دور النصف النهائي لكاس السعودية للكرة الطائرة بعد فوزهم في مباريات أمس، حيث فاز الهلال على الترجي، وانتصر الأهلي على الفيصلي، كما حقق الوحدة الفوز على النصر، وتأهل الاتحاد للدور النصف النهائي بعد احتساب النتيجة لمصلحته 3/0 إثر اعتذار فريق الهداية عن حضور المباراة.// انتهى //22:49ت م0106