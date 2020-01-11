الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسقدم المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف وعدد من المدربين الوطنيين.وتطرق فيتوريا في المحاضرة التي أقيمت اليوم في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي بالرياض، لعدة جوانب منها فلسفته في التدريب وعن النقاط التي تحدد مستوى المدرب.وتحدث المدرب البرتغالي عن ظاهرة التخطيط المرحلي والسنوي للتدريب الخططي لافتًا الانتباه إلى أن التدريب سابقًا كان يعتمد على الجوانب اللياقية إلا أنه يرى بأن التدريب الخططي يعد أكثر أهمية، حيث من خلاله يطور الجوانب النفسية واللياقية والمهارية.واختتم فيتوريا المحاضرة بنصيحة لمدربي الفئات السنية بأن يكون هدفهم تطوير قدرات اللاعبين وفتح الباب لهم للعب مع الفريق الأول والمنتخبات.وبعد المحاضرة بدأ فيتوريا النقاش والحوار مع المدربين حيث استقبل أسئلتهم المتعقلة بالجوانب الفنية.وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان درع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مقدمًا شكره لفيتوريا على المحاضرة ونقل خبراته للمدربين الوطنيين.// انتهى //22:56ت م0107