بانكوك 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واساحتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تايلاند اليوم ببعثة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم المشاركة في نهائيات آسيا 2020 والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 والإعلاميين المتواجدين في بانكوك .وأقامت السفارة مأدبة عشاء لبعثة المنتخب السعودي، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة لدى تايلاند خالد بن ناصر الفارس, ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، وعضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، المشرف العام على المنتخبات السنيّة الدكتور خالد المقرن، والمدير الفني للمنتخبات السنيّة بندر الأحمدي، ومدير المنتخب نايف القاضي وعدد من الإداريين ومنسوبي السفارة .وقدّم المسحل خلال الحفل شكره للفارس على كرم الضيافة ومتابعته لبعثة الأخضر، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقدمه السفارة السعودية لبعثة المنتخب خلال تواجدها في تايلاند.من جهته أكد الفارس في تصريح لـ"واس" أن المنتخب السعودي الأولمبي قادر بإذن الله على تجاوز المرحلة القادمة والتأهل إلى النهائيات ونيل بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع اتحاد القدم لحضور منسوبي السفارة وعائلاتهم لحضور مباريات الأخضر، متمنيا التوفيق للمنتخب السعودي في مباراة الغد أمام قطر وفيما تبقى من مباريات دور المجموعات.// انتهى //23:03ت م0108