الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم السبت حفل سباقه الـ (44) على كأس أوروبا ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام.واشتمل السباق على عشرة أشواط، كان الشوط الرئيسي هو الشوط السابع على كأس أوروبا على مسافة 1800 متر للجياد المستوردة جميع الدرجات .وسلم سفير جهورية البانيا السفير سامي شيبا، بحضور مدير إدارة العلاقات العامة بوكالة المراسم بوزارة الخارجية محمد بن سليمان الوعلان، الكأس للمشرف الإداري على اسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز سعد بن مشرف لفوز الجواد (مجاك) العائدة ملكيته لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.// انتهى //23:06ت م0110