القاهرة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستنفذ القوات المسلحة المصرية المناورة العسكرية (قادر 2020) بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثًا للجيش المصري، عبر مختلف التشكيلات والوحدات القتالية على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية.ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية فيديو مصور اليوم، يظهر العناصر المشاركة بالمناورة من طائرات مقاتلة وحاملات المروحيات، ومنظومات الدفاع الجوي المصرية.وقال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان: "إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنفيذ المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020) بمشاركة تشكيلات ووحدات من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، والتي نفذت خلال الأيام الماضية عددًا من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الإستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط".وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد المرحلة النهائية تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة، بما يثبت القدرة على تأمين المصالح القومية المصرية والتعامل مع كل العدائيات على جميع الاتجاهات في توقيت متزامن.// انتهى //23:14ت م0111