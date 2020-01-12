محايل 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة محايل اليوم وضمن فعاليات مهرجان الشتوي " محايل أدفأ " شاركت فرقة رجال الحجر بأمسية ثقافية، وذلك بمقر المسرح المفتوح بجادة محايل، بحضور وكيل المحافظة المكلف أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم، ورئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحي بن محمد العاصمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهلية.وتخلل الأمسية ألوانًا شعبية منها العرضة والخطوة والمدقال، وأوبريت وطني نال استحسان الحضور .// انتهى //00:24ت م0113