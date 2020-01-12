بريدة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسيشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم بمهرجان ربيع بريدة 41، حيث تضمنت المشاركة معرضاً توعوياً وتوجيهياً شمل لوحات توعوية وشاشات عرض ولقاءات توجيهية ومواد إعلامية بالإضافة إلى تقديم هدايا وإصدارات الرئاسة للزوار .وفعل الفرع بمقر المهرجان المصلى المتنقل والمنصة التوعوية التي احتوت على عرضا مرئيا من إنتاج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر.وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التوعوية والتوجيهية للفرع بمنطقة القصيم بمتابعة مدير عام الفرع صالح بن علي العميرة ودعم واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .// انتهى //00:24ت م0114