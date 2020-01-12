الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأكد لاعب فريق أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز، على أهمية استغلال كل الفرص لكسب لقب السوبر الإسباني غداً أمام فريق ريال مدريد.وقال في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في مقر النادي الأهلي بجدة: "يجب أن نستغل كل ما لدينا، ونحن كأي نادٍ نعمل على كل مباراة كأنها نهائي، وسنواصل رغبتنا في الفوز وبذل الجهد، يجب أن نكون أكثر هدوءًا في النهائي ونبذل جهدًا أكبر لنيل اللقب".وأضاف ساؤول: "كان لدينا قوة كبيرة في أوقات كثيرة في المباراة، وهذا ما ساعدنا بالفوز على برشلونة، ويجب أن نستغل نقاط القوة لدينا في النهائي والنقاط السلبية في الفريق الخصم، وأعتقد أننا استطعنا تحقيق الأفضل وكنا فريقًا رائعًا، وسيطرنا على الكرة حتى حققنا الفوز ، والمهم أن نحافظ على هذه القوة".وبين نجم أتلتيكو مدريد أنهم قاموا بجهود كبيرة في اليومين الماضيين استعداداً للنهائي الكبير، قائلا : "نبذل قصارى جهدنا ونعلم كل النقاط في الفريق الخصم لكي يكون لدينا القدرة بالفوز عليه، نريد أن نكون أكثر هدوءاً غداً، ونكون بالقوة ذاتها للفوز باللقاء".// انتهى //00:26ت م0115