القاهرة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي مباراة السوبر المصري لكرة القدم التي تجمع الأهلي بصفته بطل الدوري للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل.وأوضح عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري محمد فضل في تصريحات له اليوم أن المباراة ستقام على ملعب محمد بن زايد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، السابعة بتوقيت القاهرة، مبينًا أن مباراة القمة بالدوري المصري والمقررة يوم 19 فبراير سيتم تأجيلها لتلعب يوم 24 فبراير بعد مباراة السوبر.// انتهى //01:33ت م0118