ساراييفو 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأعلنت وزارة الشؤون الخارجية البوسنية، أنها أصدرت قرارا يقضي بترحيل 3 آلاف مهاجر غير شرعي رفضوا العودة الطوعية إلى بلادهم.وقال الأمين الخاص للوزارة أمان رشيد اليوم إن الحكومة قررت ترحيل نحو 3 آلاف مهاجر غير شرعي يعيشون في ظروف غير إنسانية في أحد مراكز الإيواء بإحدى النقاط الحدودية.وأشار إلى أن هذا القرار يأتي أيضا بعد رفض المهاجرين للعودة الطوعية أو الانتقال إلى مراكز توفر ظروفا أفضل.// انتهى //02:04ت م0120