الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي هيثم بن طارق في وفاة السلطان قابوس.. وتبارك لجلالته توليه الحكمالقيادة تعزي الرئيس الأوكراني في ضحايا الطائرة المنكوبةرئيس وزراء اليابان يصل الرياضالمملكة واليابان.. 62 عاماً من التوافق وتطابق الرؤى والأهداففيصل بن مشعل يوجه بإقامة معرض الكتاب بعنيزةفيصل بن خالد يشيد بجهود إرشاد الحرس الوطني بمحاربة العقائد الفاسدةالمنطقة الشرقية تحقق النسبة الأعلى في التوطينالتحالف يوقّع مذكرة تعاون مع منظمة التعاون الإسلاميمنتدى علماء إفريقيا: المملكة قلب العالم الإسلامي النابضهيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان.. ورحل قابوس سلطان النهضة والتغييرالبرلمان التونسي يحجب الثقة عن حكومة الجمليإيران تخضع وتقر بإسقاط طائرة أوكرانية// يتبع //06:01ت م0003