عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/5/17 هـ الموافق 2020/01/12 م واس
الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تعزي هيثم بن طارق في وفاة السلطان قابوس.. وتبارك لجلالته توليه الحكم
القيادة تعزي الرئيس الأوكراني في ضحايا الطائرة المنكوبة
رئيس وزراء اليابان يصل الرياض
المملكة واليابان.. 62 عاماً من التوافق وتطابق الرؤى والأهداف
فيصل بن مشعل يوجه بإقامة معرض الكتاب بعنيزة
فيصل بن خالد يشيد بجهود إرشاد الحرس الوطني بمحاربة العقائد الفاسدة
المنطقة الشرقية تحقق النسبة الأعلى في التوطين
التحالف يوقّع مذكرة تعاون مع منظمة التعاون الإسلامي
منتدى علماء إفريقيا: المملكة قلب العالم الإسلامي النابض
هيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان.. ورحل قابوس سلطان النهضة والتغيير
البرلمان التونسي يحجب الثقة عن حكومة الجملي
إيران تخضع وتقر بإسقاط طائرة أوكرانية
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