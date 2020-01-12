وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة والمسؤولية التاريخية تجاه العراق ) : أدركتْ المملكة منذ اللحظة الأولى من الأحداث الجارية في الـعراق، وتحديدا منذ الـهجوم الـصاروخي الـذي استهدف قاعدة «كي ون» في كركوك وأسفر عن مقتل متعهد أمريكي وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين، واطرادا أحداث العدوان على السفارة الأمريكية في بغداد، وصولًا إلى الرد الأمريكي بمقتل الجنرال قاسم سلـيماني، والـهجوم الإيراني علـى قاعدتين عسكريتين في الـعراق، أن تلك الأحداث ستكون بمثابة الـصاعق الـقابل لـتفجير الاستقرار الـهش في الـعراق، ومن ثم جرّ المنطقة لا سمح الله إلـى أتون حرب لا تبقي ولا تذر، فسارعتْ لتحمّل مسؤولياتها، واستثمار قوتها السياسية والـدبلـوماسية لـقيادة الـتهدئة، والـدعوة إلـى تجنب الاحتقان، وذلـك عبر سلسلة من المواقف والاتصالات الـدولـية والـتحركات الدبلوماسية بغية حث الإدارة الأمريكية على استيعاب الظرف الـعراقي، وعدم الانصياع أو الإذعان للمساعي الـعدوانية الإيرانية الـتي تريد أن تجعل من العراق مجددا ساحة لحرب جديدة، ربما للفكاك من أزماتها الـداخلـية المتفاقمة، ومحاولـة جرّ الـولايات المتحدة إلـى صراع عسكري معها، قد يعطّل حالة التشرذم الداخلي، والمظاهرات التي تعكس الـواقع المعيشي للشعب الإيراني بعد أن ورطته سياسات قياداته في حزمة من العقوبات الاقتصادية، بحيث لـم يعد أمام نظام الملالـي من طوق نجاة سوى افتعال حرب مع من تسميه الـشيطان الأكبر، والـذي تعتقد أنها الـكلـمة السحرية الـقادرة على لملمة الـشارع تحت لـواء الجهاد ضده للخلاص من حالة الاختناق التي باتتْ تحكم قبضتها على النظام، وتهزّ عروشه من أساسها. وقد تمثّلـتْ المساعي الـسعودية الـتي عبّرت عنها الـقيادة وعدد من المسؤولـين السعوديين في أن المملكة لا تريد أن ترى مواجهة عسكرية في المنطقة ما بين نظام طهران والولايات المتحدة، خاصة أن العراق الذي سيشكل الساحة الافتراضية لهذه المواجهة لن يحتمل المزيد من الاهتزازات والمطبات، وهو الـذي يعاني بكامل مفاصله ابتداء من أزمة الحكم، وحتى أزمة تعدد الـولاءات والانفلات الأمني وأزمات الخدمات وغيرها، حيث تسعى المملكة بكل ما أوتيت من قوة للوقوف معه كبلد شقيق ومجاور للانعتاق من أزماته، وبناء دولـته، وصيانة سيادته من الانتهاك والتدخلات.// يتبع //06:02ت م0007